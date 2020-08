Simone Cristicchi a Coumboscuro per il Roumiage 2020: "E' bello sentirsi a casa in una terra che respira poesia"

"E' bello sentirsi a casa in una terra che da sempre respira poesia": così

Simone Cristicchi sul palco di Coumboscuro, ieri 30 agosto, per l'evento finale del Roumiage 2020, che ogni anno coinvolge il territorio alpino tra Piemonte e Provenza.

Personalità poliedrica, Cristicchi ha stregato il pubblico con la sua musica piena di bellezza, temi e messaggi che toccano l'anima.

Tutti distanziati, come da norme sanitarie, le persone sono arrivate da diverse regioni, per l'unica data estiva nel nord Italia dell'autore di canzoni come "Ti regalerò una rosa" o "Abbi cura di me", brano presentato al Festival di Sanremo del 2019 che gli è valso il premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.https://it.wikipedia.org/wiki/Abbi_cura_di_me_(singolo)#cite_note-2