Lunedì l'autopsia sul corpo di Davide, morto sul lavoro a 22 anni. Restano disperate le condizioni del fratello Francesco

Non è ancora stata stabilita la data del funerale di Davide Gennero, il giovane di 22 anni morto lo scorso 3 settembre mentre, con il fratello, era impegnato nelle verifica di un silo pieno di mais trinciato, nell'azienda di famiglia, a Madonna del Pilone, frazione di Cavallermaggiore.

La salma sarà infatti sottoposta agli accertamenti autoptici il prossimo 7 settembre, come disposto dalla Magistratura.

Restano invece disperate le condizioni del fratello Francesco, 25 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione di Savigliano.

Ieri sera, nella cascina della famiglia Gennero, in tanti hanno partecipato alla recita del Rosario. La preghiera di una comunità scossa dal dolore, che continuerà anche nelle prossime sere, come ha chiesto il papà dei due fratelli. "Ha parlato con le persone, invitando a restare uniti nella preghiera, senza dimenticare il rispetto delle regole di distanziamento e la necessità di indossare le mascherine. Sono rimasto colpito dalla forza di quest'uomo che, nella disperazione, ha chiesto alle persone di restare vicino alla sua famiglia ma di mantenere comportamenti corretti a favore di tutta la comunità", ha detto il sindaco Davide Sannazzaro, profondamente addolorato per il grave lutto che ha colpito il suo paese.

"Attendiamo di sapere quando si potranno celebrare le esequie. Non escludo di proclamare il lutto cittadino".