Il 24 settembre parte BACKSTAGE, il nuovo talk show di Targatocn con Gian Maria Aliberti Gerbotto che debutta nel ruolo di conduttore

Partirà giovedì 24 settembre, Backstage, il nuovo ambizioso progetto di Targatocn.

Un talk show d'attualità, in diretta web, con al timone Gian Maria Aliberti Gerbotto, 48enne giornalista e scrittore saluzzese che ora debutta nel nuovo ruolo di conduttore.

Il programma offrirà al lettore – che in questo caso diventa spettatore – la possibilità di conoscere da vicino i retroscena delle più calde tematiche che movimentano la vita cuneese.

Attualità, politica, economia, e società saranno i temi su cui si confronteranno personalità di spicco e semplici cittadini che, interagendo dai propri schermi, seguono lo svolgersi del dibattito.

A tirare le fila del discorso e a far parlare gli ospiti, ci penserà Aliberti, personaggio molto noto non solo in provincia e con alle spalle molteplici esperienze televisive nazionali.

Nella sua carriera, Aliberti Gerbotto ha collaborato per due anni con il canale all news SkyTG24 per cui ha realizzato vari servizi tra cui molteplici monografie in cui intervistava prestigiosi personaggi, dal Premio Nobel Dario Fo a Giorgio Forattini, piuttosto che Mike Bongiorno o Roberto Cavalli.

Nell'estate 2017 il suo debutto in Rai, ad Unomattina, dove in diretta dagli studi di Saxa Rubra per tutta la stagione commenta le news della settimana. E infine la svolta con Gigi Marzullo che lo nota in quella trasmissione e lo porta nei suoi programmi della notte, di cui Aliberti è ospite assiduo da ormai tre anni; realizzando inoltre i collegamenti dal teatro Ariston dopo il Festival di Sanremo.

«Ho accettato la proposta di More News perché sono convinto che il futuro, anche della televisione, passi per la rete» racconta Aliberti, che dopo aver insegnato ai Master in Comunicazione dell'Università del Piemonte Orientale, oggi fa il professore a Cuneo.

Numerosi sono anche i suoi libri, pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, almeno una quindicina tra gialli ambientati sul territorio e saggi dedicati al mondo dei vip che Aliberti conosce bene, dopo dieci anni di collaborazione con il settimanale Vanity Fair.

Nei suoi vent'anni di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, ha scritto per i più diffusi settimanali nazionali tra cui Panorama, L'Espresso, il settimanale del Corriere della sera, Oggi, Tv Sorrisi e canzoni, Max, GQ, Donna moderna, Gente, Cosmopolitan, Telesette.

Si comincia giovedì 24 settembre con vari ospiti. La scuola sarà l'argomento della prima puntata.

Backstage sarà trasmesso su www.targatocn.it e sulla pagina Facebook di Targatocn, a partire dalle ore 21. Chiunque potrà intervenire commentando in tempo reale la diretta tramite il canale social.