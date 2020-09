L’opposizione di Ceva scrive al sindaco: “Il mercato del mercoledì venga riportato nel centro storico della città”

Il gruppo consiliare d'opposizione “Una svolta per Ceva” scrive al sindaco Vincenzo Bezzone ed alla Giunta comunale.

Oggetto della missiva: la proposta di “ripristinare il mercato cittadino settimanale del mercoledì, nel centro storico della città”.

“Crediamo – scrivono Davide Alciati, Fabio Mottinelli, Andrea Ferro e Bruna Sanino - anche a seguito di istanze che ci sono pervenute, che i banchi posizionati nel centro storico offrano un vantaggio comune ai cittadini, ai commercianti, con un maggiore afflusso nel centro di visitatori del mercato, ed agli ambulanti stessi, che nell’attuale posizione, in particolare quelli posizionati in Piazza della Libertà, si trovano ad avere un calo delle vendite rispetto alla locazione consueta.

Pensiamo che ci siano tutte le prerogative per poter rispettare le normative vigenti, in termini di distanziamento, distribuendo, eventualmente, i banchi anche lungo via Pallavicino, dove possibile e mantenendo i passaggi per i mezzi di soccorso, e sul ponte San Giovanni.

Infine, ma non meno importante, tra poco riprenderanno le scuole: pensiamo sia un’azione di buon senso non sovrapporre il traffico degli avventori del mercato al traffico verso le tre scuole presenti in quella zona della città.

Ci rendiamo disponibili a ragionare insieme all’Amministrazione comunale su possibili soluzioni in merito al ripristino del mercato settimanale o, come auspicato da noi a ripensare in toto l’organizzazione del mercato cittadino”.