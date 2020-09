Mucca cade in un canalone sopra Crissolo: interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre a Crissolo per il recupero di una mucca caduta in un canalone.



In località Pian della regina le squadre di Cuneo e dei volontari di Barge sono intervenuti in località pian della Regina raggiungendo l'alpeggio dove l'animale non riusciva a muoversi. Il bovino è stato imbragato in una robusta rete e con l'elicottero del reparto volo Piemonte è stato sollevato e adagiato sul piazzale del paese dove è stato preso in cura dai medici veterinari.