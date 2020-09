Il violoncellista Martino Olivero arriva a Bastia Mondovì per "Giovani per l'arte"

Domenica 20 settembre, a San Fiorenzo di Bastia, ore 17.30, si esibirà per la rassegna Giovani per l’Arte 2020 il violoncellista Martino Olivero.



Il programma, dal titolo Tre secoli di violoncello, offre una panoramica su alcuni dei momenti importanti della letteratura per il violoncello come strumento solista, da Dell’Abaco e Bach a Himdemit, fino alla produzione contemporanea. Il brano contemporaneo che avremo modo di ascoltare è la Sonatina dello stesso Martino Olivero, premiato recentemente nel concorso internazionale Loiacono.



Il concerto si svolgerà con le precauzioni dettate dall’attuale normativa per emergenza sanitaria, ed è a ingresso libero. Fa parte della rassegna Giovani per l’Arte 2020, ed è frutto della collaborazione fra l’Associazione Ricercare di Cuneo e l’Associazione San Fiorenzo di Bastia Mondovi.