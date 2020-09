Scuole: a Cavallermaggiore tutto pronto per il rientro, ma la prima settimana l’orario sarà ridotto perchè mancano dei supplenti

Tutto pronto per il rientro a scuola per gli otto plessi dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore, Caramagna, Cavallerleone e Murello. Come per altri paesi della Granda, la difficoltà maggiore ora è quella legata agli insegnanti di supplenza mancanti. Il numero non sufficiente di insegnanti ha costretto così a una riduzione di oraria sia sulle classi della scuola primaria sia quelle della secondaria, quest’ultima presente solo a Cavallermaggiore.

“Come ogni anno abbiamo bisogno di supplenze annuali che sono definite dall’Ufficio Scolastico Territoriale, ente che quest’anno si è trovato più in difficoltà” spiega la dirigete scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore Simona Bogliotti.

Per la prima settimana quindi gli studenti si vedranno ridotto l’orario di un’ora, tranne a Cavallermaggiore dove gli studenti del tempo pieno faranno solo la mattina. “Si tratta di una situazione temporanea spiega la dirigente - che sarà risolta nel momento in cui saranno nominati i supplenti la prossima settimana”.

Gli oltre 900 studenti degli otto plessi, varcheranno così la soglia delle classi il 14 settembre, con orario invariato. “Abbiamo organizzato solo due scaglioni con cinque minuti di differenza ma riusciremo a fare entrare tutti con il solito orario. Solo i plessi più grandi come quello di Cavallermaggiore avranno tre punti di raccolta”.

A Cavallermaggiore l’intervallo sarà regolato a turni per poter alternare gli spazi degli atri dedicati, così come sarà a turnazione anche la mensa. “Faremo due turni, tranne al martedì che ne faremo tre perché vi sarà una maggiore presenza di studenti. L’azienda ha aumentato il servizio ai tavoli per evitare che i ragazzi si debbano alzare per servirsi, in questo modo limitiamo gli spostamenti e i momenti di contatto tra i ragazzi. C’è stato purtroppo un aumento del costo che però non peserà sui cittadini, ma è stato coperto dall’Amministrazione”.

Negli altri plessi come a Carampana, la mensa sarà servita presso l’oratorio, poiché la sala mensa è stata impiegata per ospitare una classe, il servizio partirà a ottobre. A Cavallerleone sarà utilizzato invece uno spazio all’interno del complesso scolastico, mentre a Murello sarà in uno spazio esterno, organizzato nel servizio di doposcuola del comune il martedì pomeriggio.

Sempre garantita la mensa per le scuole dell’infanzia rispettando la normativa all’interno del plesso.

“Ci tengo davvero a ringraziare le amministrazioni - conclude la dirigente - che si sono messe a disposizione al 100% per tutta l’estate. Si sono susseguite riunioni su riunioni, ed è stata data grande disponibilità. Grazie ovviamente anche ai docenti e a tutto il personale, è stato fatto il possibile!”