Il Ghedini attraversa le Alpi: da Cuneo a Parigi sulle note del Natale

A metà dicembre gli studenti del Conservatorio Ghedini saranno protagonisti di due appuntamenti musicali tra Cuneo e Parigi: il ritorno delle jam session jazz e pop raccolte sotto al titolo “So what?”, in una nuova collocazione, e il grande concerto di Natale del Collège des Bernardins organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

Martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 21 , nella nuova sede del NUoVO di Cuneo, in via Parco della Gioventù riparte “So what?”, la rassegna di jam session musicali che coinvolge studenti di tutti i dipartimenti del Conservatorio, con la supervisione del docente di Batteria Jazz e Pop Paolo Franciscone; la partecipazione è libera e non occorre prenotare. La rassegna, giunta al suo terzo anno, proseguirà poi con cadenza quindicinale dalla seconda metà di gennaio. Il titolo “So what?” richiama lo standard di Miles Davis che apre il celebre album Kind of Blue, simbolo dell’avvio della stagione del jazz modale. Cambia il luogo di svolgimento ma rimangono immutati gli ingredienti delle serate: l’incontro e lo scambio di idee, il dialogo tra musicisti e pubblico nell’atmosfera rilassata del locale, con la possibilità di cenare o bere qualcosa in compagnia. Nella prima parte di ogni appuntamento vengono eseguiti brani in formazione strutturata; a seguire, spazio alla libera improvvisazione, con l’opportunità anche per il pubblico presente di intervenire inserendosi con il proprio strumento o la propria voce.