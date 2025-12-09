EcoComportamenti da imparare giocando: laboratorio per i più piccoli a San Damiano Macra

L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira propone anche per la scuola dell’Infanzia di San Damiano Macra l’attività laboratoriale M.E.C.: Mappe degli EcoComportamenti, suddivisa in 3 incontri.
Dopo il primo incontro tenutosi a presso la Scuola dell’Infanzia di Prazzo, mercoledì 10 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30 sarà la volta del primo incontro laboratoriale che si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia di San Damiano Macra.
Il laboratorio sarà tenuto dall’esperta Carola Cismondi, che guiderà i bambini in una serie di giochi legati alla salvaguardia dell’ambiente.
L’obiettivo che si pone il progetto è quello di attivare nei bambini comportamenti virtuosi e continuativi che riguardano la difesa dell’ambiente, favorendo la creazione di uno stile di vita sano ed equilibrato.
Il laboratorio si svolgerà attraverso una lettura animata, seguita da attività laboratoriale di tipo pratico che si inserisce nel percorso didattico “M.E.C.: Mappe degli EcoComportamenti”.
La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A. finanziato dal PNRR Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B
Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di: Fondazione CRC all’interno del Progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e dalla Fondazione CRT all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira