Nella Diocesi di Cuneo e Fossano il catechismo e i Sacramenti solo dal 2021. Don Mecca: "Adesso è il momento del discernimento"

"E' il momento di fermarsi per capire cosa è successo sia dal punto di vista umano che dal punto di vista della fede". A questo saranno finalizzati gli incontri di discernimento che la Diocesi di Cuneo e Fossano organizzerà nei prossimi mesi, entro la fine del 2020. E li presenta così don Gabriele Mecca, direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi e vicario pastorale per l'evangelizzazione e i Sacramenti.

E' questa la prima fase della "riattivazione della relazione nelle comunità" messa in campo, appunto dalla Diocesi guidata da monsignor Piero Delbosco, dopo mesi in cui non solo sono saltati gli incontri settimanali di catechesi, ma anche i sacramenti e per molte settimane tutte le funzioni religiose.

Gli incontri saranno destinati uno ai sacerdoti, a livello diocesano, uno alle catechiste e poi, in ogni comunità, ci saranno due incontri dedicati ai genitori e ai ragazzi. Discernimento a partire da tante domande: cosa vuole dire essere “cristiani” nel tempo della pandemia e dopo l’esperienza del lockdown? Quale insegnamento possono trarre le nostre Chiese locali e la catechesi in generale da questa stagione dell’umanità?

Poi, dal 2021, pandemia permettendo, si ripartirà con i sacramenti saltati negli scorsi mesi, con quelli programmati già nel 2021, che potrebbero anche essere celebrati in un'unica cerimonia, e poi con gli incontri settimanali di catechesi, ovviamente nel rispetto delle indicazioni e linee guida diffuse a livello dalla CEI, modulate su quelle ministeriali, tra distanze, mascherine, igienizzazione e tutte le regole che, in questi mesi, abbiamo imparato a rispettare in ogni momento o occasione di vita collettiva.

Due, quindi, i tempi di ripartenza stabiliti nella Diocesi di Cuneo e Fossano: un tempo "vuoto", fino a Natale, dei tradizionali incontri, per riattivare la riflessione in un ambito di comunità.

Il secondo tempo sarà dopo il Natale. con una ripresa dei ritmi "consueti" della proposta del catechismo parrocchiale (nei modi, spazi e tempi consentiti) che recupera parte del percorso sospeso e riprende con la celebrazione dei Sacramenti.