Rifreddo nominata la Commissione per i prodotti di Denominazione comunale De.Co

Avanza l’iter per la certificazione dei prodotti Made in Rifreddo. Il sindaco Cesare Cavallo ha, infatti, in questi giorni emanato il decreto che individua i componenti della Commissione che si occuperà di disciplinare le caratteristiche tecniche dei vari prodotti.

Una commissione importante in quanto il disciplinare di produzione deve contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l’ottenimento della De.Co.

Della commissione rifreddese faranno parte Gallesio Davide, Cristian Mustazzù, Edi Tomatis e Corrado Maura. “Con questo atto - spiega il primo cittadino - dopo un lungo lavoro per il regolamento si entra finalmente nella fase operativa e potremo avere anche a Rifreddo dei prodotti che richiamino le tradizioni ed il nome del nostro comune”.