Edilizia scolastica, 230mila euro di interventi negli istituti di Cuneo: "Abbiamo iniziato a rivoluzionare il concetto di luogo pubblico"

230mila euro: è questo l’ammontare totale – diviso in 150mila euro di realizzazione di opere edili e 80mila euro per l’acquisto di attrezzature – degli interventi di edilizia scolastica realizzati dal Comune di Cuneo in vista della riapertura delle scuole di lunedì 14 settembre.

I lavori – divisi in cinque diversi lotti – sono stati illustrati nel dettaglio ieri sera (15 settembre) nella nuova riunione delle commissioni III^ e VI^ dall’assessore Mauro Mantelli e dal geometra Roberto Pessione.

- I LAVORI

“La problematica del Covid-19 ha interessato le strutture degli edifici scolastici, che sono tornati a essere al centro dell’attenzione visto l’imminente ritorno dei bambini e dei ragazzi – ha detto Pessione - . Si è dovuto far fronte all’innovazione portata dal Decreto Ministeriale 39, in cui la metratura per bambino è stata accresciuta a 2 metri; per farlo abbiamo dovuto riadattare alcuni spazi, chiaramente sottodimensionati, con tempistiche davvero ridotte”.

I cinque lotti di lavoro – che diventeranno sei con l’aggiunta dell’installazione di una carrucola dedicata a una ragazza affetta da disabilità – sono stati così presentati:

Lotto 1: realizzazione di quattro aule nella primaria di corso Galileo Ferraris, più altri interventi sulla copertura del soffitto

Lotto 2: realizzazione di un’area esterna capace di ospitare le lezioni all’aperto per la scuola materna San Pio X di Cerialdo

Lotto 3: interventi di realizzazione di aule idonee nelle scuole primaria e secondaria di primo grado di Borgo San Giuseppe, in quella di Madonna delle Grazie e in quella di via Negrelli (soltanto gestita dal Comune)

Lotto 4: realizzazione di una nuova aula ancora nella primaria di via Negrelli

Lotto 5: interventi sulla “media 2” di via Bersezio e sulla “media 3” di via Sobrero

“In tutto abbiamo abbattuto 21 muri divisori, per allargare gli spazi e renderli idonei al distanziamento sociale - ha aggiunto Pessione - . I dirigenti scolastici ci sono sembrati molto soddisfatti del lavoro realizzato, e sicuri del fatto che il Comune c’è, c’è stato e ci sarà nel momento del bisogno. Ora i nostri edifici scolastici rispecchiano sia le normative nazionali che le richieste pervenute: non ci resta che sperare in bene”.

- LE PAROLE DELL’ASSESSORE MANTELLI

“Il lavoro fatto in questi mesi è importante per gli edifici scolastici di per sé, ma anche perché segna l’inizio vero e proprio di un percorso di cambiamento e revisione del concetto stesso del “vivere i luoghi pubblici della città”, ha detto Mantelli all’inizio dell’incontro, puntando proprio l’attenzione su questa nuova ottica, perché “dopo il Covid i luoghi pubblici sono tornati a essere centrali nella quotidianità delle persone, occasione di un nuovo incontro nel rispetto delle distanze di sicurezza. C’è chi addirittura vorrebbe privarle delle panchine per sedersi, e poi c’è chi, come me, vede in loro luoghi di scambio e crescita”.

“Gli interventi che sono stati effettuati e quelli che verranno conclusi nelle prossime settimane ci permettono di individuare aree pubbliche totalmente dominate dalla scuola, “regni” veri e propri di chi la scuola la vive concretamente e direttamente ogni giorno, segno del fatto che per la nostra amministrazione la scuola viene davvero prima di molto altro” ha aggiunto l’assessore facendo riferimento alla tematica dell’urbanistica tattica e al ripensamento delle aree adiacenti agli edifici scolastici già suggerito in altri incontri.