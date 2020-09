Silvano Fantino (Nuovo Futuro per Roaschia): "Ricordo un paese pieno di vitalità. Ricostruiamolo insieme"

La prima battaglia in assoluto è quella che riguarda la discarica di amianto: per eliminare Roaschia dalla mappatura dei possibili siti di realizzazione serve un atto ufficiale concordato con la Regione, " un passo che in tre anni l'amministrazione Viale non è riuscita a compiere e che sarà invece una delle nostre principali priorità ".

Ma non sarà la sola. Nella lista di punti programmatici di "Nuovo Futuro per Roaschia" si stabilisce come l'attenzione verterà anche sulla realizzazione di un nuovo Piano Regolatore generale, di una pista di pattinaggio su ghiaccio e di una per lo sci di fondo (in modo da incentivare il turismo invernale), oltre a un ampio piano di recupero urbanistico incentrato sulle frazioni del paese, alla manutenzione approfondita dei sentieri montani circostanti, la realizzazione di una teleferica "Zip Line" e il recupero dei terreni in dismissione delle cave a fini produttivi (per facilitare l'incremento occupazionale della valle Gesso). E ancora: l'inserimento nel programma annuale della manifestazioni di "Musica al forno" (rassegna realizzata nella frazione "Tetti") e la creazione di un organo dedicato ai giovani come la "Consulta giovanile".