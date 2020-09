Bra, inaugurata la mostra ‘Metamorfosi dell’abbandono’ di Ivan Manzone e Livio Ninni

“Una mostra che racconta i luoghi dell’abbandono e attraverso la loro metamorfosi racconta un territorio sconfinato in cui gli estremi si attraggono e convivono e invitano a una relazione unitaria”. Si presenta così, con le parole della curatrice Francesca Interlenghi, la rassegna artistica ‘Metamorfosi dell’abbandono’ con opere di Ivan Manzone e Livio Ninni, inaugurata a Bra sabato 19 settembre, presso il centro Il Fondaco. “Quello che sempre mi interessa è il processo, prima ancora che l’esito, di unificazione dei contrari, il tentativo di ricucire la dicotomia tra gli opposti: bellezza e bruttezza, la vita e la morte, il farsi e il disfarsi qui così bene rappresentati”: conclude Francesca Interlenghi, parlando di questa iniziativa culturale che è possibile approfondire consultando il sito www.ilfondaco.org in cui è possibile anche trovare notizie sugli artisti in mostra. Eccole di seguito riportate.