La dottoressa Anna Lorenziati nuovo pediatra di libera scelta a Saluzzo

Il 7 settembre scorso ha cessato l’attività di Pediatra di Libera Scelta, per trasferimento ad altra ASL, la dottoressa Pier Valeria Robazza.

Al fine di garantire la copertura assistenziale pediatrica a seguito di tale trasferimento il Distretto ha attivato le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio, procedura di non facile realizzazione vista l’attuale carenza di medici titolati, ma grazie all’impegno dei servizi ed alla disponibilità della professionista è stato possibile individuare la Dott.ssa Anna Lorenzati quale medico Pediatra di Libera Scelta temporaneamente incaricata.

La Dott.ssa LORENZATI inizierà la propria attività il 5 ottobre e fornirà assistenza ai bambini in precedenza in carico alla Dott.ssa Robazza ed attualmente seguiti provvisoriamente dai pediatri di libera scelta Mauro Tonello e Letizia Garbarini TPLS Dott. Tonello Mauro e Dott.ssa Garbarini Letizia, che si ringraziano per la collaborazione.

L’attività della Dott.ssa Lorenzati viene svolta negli orari e sede: Saluzzo (via Mattatoio 44) 3283346633 - lunedi ore 9-12, martedì 14-17, mercoledì 9-12, giovedi 14-17, venerdì 9-12 (sempre su appuntamento).

Si precisa che, a decorrere da tale data gli assistiti in precedenza in carico alla Dott.ssa Robazza verranno assegnati temporaneamente d’ufficio alla Dott.ssa Lorenzati, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.