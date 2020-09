Peveragno, si ampia l'offerta dell'Amicorti Masterclass: tre corsi saranno anche online

Un’occasione pazzesca per chi vuole ricevere un’eccellente preparazione nell’ambito cinematografico e televisivo, grazie a veri esperti del settore. Frequentare le Masterclass di AmiCorti darà la possibilità a ogni iscritto di realizzare il proprio sogno: che sia quello di diventare un attore, un regista, uno sceneggiatore, un videomaker, ma anche un montatore, fotografo, produttore o distributore cinematografico.

Peveragno è diventata davvero capitale cinematografica del cortometraggio, e infatti, proprio questo paese sarà la sede dei corsi. Per chi volesse partecipare, ma si trovasse purtroppo impossibilitato a raggiungere fisicamente la location, sarà possibile seguire alcuni corsi comodamente da casa. Tre corsi, infatti, sono disponibili anche in modalità online, e sono rispettivamente quello di sceneggiatura, tenuto dalla Docente Dott.ssa Maria Teresa Venditti, e quelli del Docente Dott. Alessandro Tartaglia Polcini di realizzazione del prodotto cinematografico e audiovisivo, e gestione della produzione cinematografica e televisiva per attrici e attori.