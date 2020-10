Edizione da record per "Bloccalo forte" a Roccaforte Mondovì

Sono stati 97 i partecipanti, molti dei quali provenienti non solo da fuori provincia, ma anche da altre regioni.

“Siamo davvero soddisfatti” – spiegano gli organizzatori – “Quest’anno, con l’emergenza sanitaria, non eravamo sicuri di poter raggiungere un risultato numerico così importante. La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti Covid e per questo dobbiamo ringraziare anche la pro loco che ci ha sostenuti nella buona riuscita dell’evento e con la quale si è creata una splendida sinergia”.

Rimandato a causa maltempo, il raduno si è tenuto lo scorso sabato 26 settembre, ad ognuno dei partecipanti è stato fornito un kit personale con biro, foglio e spazzolino per pulire le prese delle rocce. Inoltre, per cercare di sostenere le attività del territorio, sono stati consegnati anche dei buoni validi per la consumazione nei bar del comune di Roccaforte Mondovì, ma anche presso lo stand di Alabuna, presente in loco per l’occasione oltre a un voucher 3x2 per allenarsi presso “Le Vele” di Chiusa Pesio.

“Ringraziamo tutti i nostri sponsori nostri sponsor Rossi Calzature, ASD Inout Climbing, azienda agricola Dho Enrico, Baita Elica, Rifugio Mondovì. Speriamo che questo evento abbia centrato l'obiettivo che da sempre ci siamo prefissati, organizzare un evento che serva anche a promuovere il nostro territorio” – commentano dalla consulta.

Francesco Borgna, Luca Macario, Andrea Costaguta hanno conquistato il podio maschile; Enrica Costantino, Irina Daziano, Francesca Fenocchio quello femminile.

Il premio speciale per la ragazza più e il ragazzo più giovane sono andati rispettivamente a Teresa Benso e Mattia Anconelli; mentre il premio veterano è stato assegnato a Gianfranco Mastrullo.