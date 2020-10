A Mondovì arriva la giornata del volontario

Un’occasione per scoprire l’attività dell’associazione Volontari per l’arte

Si svolgerà nella giornata di sabato 3 ottobre la Giornata del volontariato, organizzata delle Diocesi della Provincia e rivolta a tutti coloro che sono impegnati come volontari all’interno del progetto e all’associazione Volontari per l’Arte.



L’Associazione Volontari per l’Arte riunisce più di 500 volontari. L’azione dei volontari è volta principalmente a garantire le aperture de I luoghi del Sacro. Numerose le proposte formative e di aggiornamento che ogni anno l’associazione propone su vari temi legati all’arte e al patrimonio sacro del territorio.



Il programma prevede: arrivo alle ore 10 a Mondovì Carassone per la Santa Messa delle ore 10.30, che verrà celebrata dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli, Vescovo.

Al termine della Messa è prevista la visita della cappella del Rosario, nella stessa parrocchia, splendido gioiello di arte rococò.

Alle ore 14.45, dopo il trasferimento a Vicoforte e il pranzo presso la Casa Regina del Santuario, i responsabili delle carie Diocesi presenteranno un resoconto delle attività svolte, nonostante le difficoltà, anche quest’anno. A seguire, alle ore 15.30, la lezione del prof. Giuseppe Dardanello sulla Mostra “Sfida al Barocco” presso la Venaria Reale.

L’incontro si terrà nell’aula Bona di Casa Regina al Santuario di Vicoforte.



Questa giornata si pone come un’occasione per riunirsi e fare il punto sulle diverse iniziative portate avanti dalla Associazione ma vuole altresì essere un invito a giovani e meno giovani ad avvicinarsi e a scoprire questa attività al servizio dei tesori artistici e dei luoghi sacri del territorio provinciale.