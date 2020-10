Racconigi saluta l'arrivo del nuovo comandante dei carabinieri

Al termine del corso di formazione presso la Scuola Allievi Marescialli, il Mar. Ca. Damato è stato destinato alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma in qualità di istruttore per poi essere trasferito in provincia di Cuneo presso la Stazione di Marene quale Sottufficiale in sottordine, incarico che ha tenuto sino all’assunzione del comando della Stazione di Racconigi.