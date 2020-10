Chiuso per ferie, riapre il bar e fa centinaia di caffè per volontari e soccorritori al lavoro a Limone Piemonte

Solidarietà e aiuto reciproco. Nonostante la tragedia, nonostante il dolore e la devastazione.

E' quanto si sente e si vede a Limone Piemonte dove, a distanza di tre giorni dalla catastrofica alluvione che ha colpito la zona, in paese si continua a lavorare a gran ritmo per ripulire dal fango garage, abitazioni, negozi e cantine.

Sono decine e decine i volontari al lavoro in paese, vengono da ogni parte della provincia e anche da fuori, da tutta la regione. Protezione Civile, A.I.B., Croce Rossa, Soccorso alpino. E poi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, dipendenti dell'Anas.

E tanti ragazzi che non hanno divisa, che sono semplicemente gli "angeli del fango", come vengono chiamati. Pala alla mano, aiutano dove possono.

Limone Piemonte risponde con altrettanta solidarietà. Preparando pasti, caffè, offrendo acqua. Sono tanti i ristoratori che lo stanno facendo a titolo completamente gratuito. Insieme, cucinano pasta per cento persone, preparano panini, affettano salumi e formaggi.

Molti ristoranti hanno deciso di chiudere a data da destinarsi, per dedicarsi alla preparazione dei pasti per i soccorritori nel campo mensa allestito dalla Protezione Civile a Limone.

E c'è anche chi ha riaperto nonostante avesse il locale chiuso per ferie. E' il caso del Caffè Roma Trentasette, nella piazza del municipio. Il titolare: "Non ho subito danni, sennò sarei a spalare. E allora ho deciso di riaprire e di fare i caffè per i volontari e le persone che sono qui a darci una mano. Se vogliono lasciano un'offerta libera. Ma ci tengo a dire che lo stiamo facendo tutti, non solo io. Siamo tutti impegnati a fare qualcosa per chi ci sta aiutando a risollevarci".