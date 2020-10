Inaugurato lo scorso 9 luglio, non decolla il mercato contadino di corso Giolitti a Cuneo

Non decolla il mercato contadino inauguratio lo scorso 9 luglio in corso Giolitti a Cuneo. Gio.B.I.A., che sta per Giolitti Bancarelle Imprenditori Agricoltori, al momento, non ha attratto la clientela e il passaggio sperato.

A segnalarcelo residenti e ambulanti. Ogni giovedì, dalle 16 alle 19, banchi per acuistare prodotti del territorio.

Questo mercato rientra in un più ampio progetto, portato avanti dal Comitato di Quartiere in sinergia con l'Amministrazione Comunale, di rivitalizzazione dell’area adiacente alla Stazione, soggetta negli ultimi anni a considerevoli cambiamenti di ordine sociale e urbanistico.

"Stiamo studiando delle soluzioni e delle iniziative per rivitalizzarlo - chiarisce l'assessore Luca Serale. Ogni cosa nuova richeide del tempo, le persone dovranno abituarsi. Siamo fiduciosi che, con il passare delle settimane, l'utenza aumenterà, anche con nuove idee, per attirare più persone e passaggio".