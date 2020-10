Il professore pericoloso ad ore alterne: negativo al tampone, può insegnare a scuola ma diventa “untore” se va a fare la spesa

Sano al mattino, probabile untore nel pomeriggio. È l’assurda situazione che sta vivendo il docente di una scuola cuneese, frequentata da un alunno risultato positivo al Coronavirus.

Tutto inizia quando il ragazzo si sottopone al test: è venerdì e viene informato il sabato mattina di aver contratto il virus. Di sua iniziativa avverte la scuola. “Stavo andando ad una cena - spiega il professore - e, in coscienza non me la sono più sentita di uscire e ho disdetto la serata”.

L’Asl Cn1 conferma la positività dell’allievo solo il lunedì mattina. Professori e alunni vengono lasciati a casa e il martedì, su indicazione della scuola, si procede con il tampone a tutti.

“Io risulto negativo, come tutta la classe e tutti i miei colleghi. Sono naturalmente felice e mi preparo a ritornare in istituto, quando ricevo un’informativa che devo legge e rileggere perché è talmente assurda che penso di non aver capito bene”.

Il documento, inviato dalla scuola, recita: “Dopo la comunicazione ricevuta dall’AslCn1, si ritiene che i docenti risultati negativi al test molecolare, debbano riprendere l’attività lavorativa” e fin qui tutto normale. Ciò che ha dell’assurdo è riportato nelle righe seguenti: “Con esclusione, fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con uno dei ragazzi positivi, di attività sociali e di percorsi diversi da quello domicilio-scuola e viceversa”.

A conferma di queste disposizioni, il docente cuneese riceve anche una mail dall’Asl dove si ricorda: il divieto di incontri sociali, il divieto di spostamenti e viaggi se non quelli per andare al lavoro, evitando i mezzi pubblici. Obbligo di rimanere reperibile per le attività di sorveglianza. “Quindi - ricapitola il professore - , adottando tutte le misure di sicurezza io non sono un pericolo per un eventuale contagio di alunni e colleghi ma lo divento se vado in un negozio a fare la spesa. Utilizzerò la mia auto per spostarmi da casa a scuola, nonostante l’abbonamento al bus, ma chi non la possiede cosa farà? Potrà rimanere a casa? Utilizzara ugualmente i mezzi pubblici? E poi mi chiedo: ma cosa significa “rimanere reperibile per le attività di sorveglianza?”. Sono diventato un delinquente untore pur avendo il tampone negativo?”

Qui si interrompe la nostra chiacchierata: suonano alla porta, è il personale dell’Asl che gentilmente chiede al professore come si sente. “Mi sento preso in giro, ecco come mi sento”.