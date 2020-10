Costigliole Saluzzo: incarichi per tutti i componenti della lista Nasi

«Il lavoro di squadra non è solo sulla carta ma anche nella realtà: come ho ribadito più volte in campagna elettorale, se vogliamo far progredire e sviluppare Costigliole serve la collaborazione di tutti. È un discorso che vale per l’intera cittadinanza, ma chiaramente coinvolge anzitutto le persone che hanno scritto con me il programma elettorale e che si sono impegnate all’interno del gruppo “Insieme per Costigliole”»: con queste parole il neo-sindaco di Costigliole Fabrizio Nasi presenta le aree di competenza su cui andranno a operare i consiglieri e gli altri sostenitori della lista che ha vinto le recenti amministrative con quasi il 63% delle preferenze.