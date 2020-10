In foto, una delle precedenti edizioni della Festa di San Carlo a Ceva

Ezio Calvo responsabile “Amici di San Carlo” in accordo con la Parrocchia MV Assunta annuncia che lunedì 4 novembre sarà rinviata la tradizionale Festa di San Carlo, tale decisione è dovuta alle indicazioni del DPCM del 18 ottobre 2020 in riferimento al contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.

"Non ci rimane che augurarci una soluzione per questa pandemia con un arrivederci al prossimo anno per proseguire la tradizionale ed affermata “Festa di San Carlo”".