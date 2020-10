Marco Buttieri nuovo responsabile del dipartimento regionale delle politiche per la casa di Fratelli d'Italia

Marco Buttieri, geometra saviglianese, è il nuovo responsabile del dipartimento regionale delle politiche per la casa di Fratelli d’Italia.

Lo ha designato martedì 20 ottobre il coordinatore piemontese del partito Fabrizio Comba.

Buttieri, 44 anni a fine mese, vanta una specifica competenza nel settore, dal momento che fa parte del direttivo nazionale di Federcasa, è vicepresidente dell’ATC del Piemonte Sud che comprende le province di Cuneo, Asti, Alessandria, è stato Presidente dell’ATC di Cuneo sino al 2014 ed è membro della Commissione Amministratori di Condomini del Consiglio Nazionale dei Geometri.

“Ringrazio il coordinatore regionale Comba, quello provinciale Casoni ed il capogruppo in consiglio regionale Paolo Bongiovanni per la fiducia che hanno risposto nella mia persona. Insieme a loro – afferma Buttieri – un pensiero di gratitudine lo rivolgo anche al coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, cui mi lega una lunga amicizia. Cercherò di adempiere al meglio all’incarico che mi è stato assegnato specie in questa difficile congiuntura in cui il problema casa sta tornando di drammatica attualità per tante famiglie. È una problematica, quella dell’abitazione, alla quale la nostra leader nazionale, Giorgia Meloni, attribuisce particolare attenzione. Per questo non lesinerò sforzi per portare negli organi di Fratelli d’Italia l’esperienza che ho acquisito in questi anni. A questa aggiungo la conoscenza della tematica che perfeziono ogni giorno nell’esercizio della mia professione e negli incarichi in Federcasa e in Atc”.

Buttieri è anche vicepresidente dell’Accademia dell’Educazione Finanziaria presieduta da Beppe Ghisolfi.

“Sono grato – commenta Buttieri - al professor Ghisolfi per avermi consentito di partecipare a questo illustre consesso che mi permette di acquisire una visione ampia della “questione casa” con l’approfondimento degli aspetti più propriamente economici”.