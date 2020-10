Al via cinque webinar sul tema della digital transformation organizzati da Confindustria Cuneo

Mercoledì 28 ottobre, alle 16, il webinar d’esordio sarà sul “Flessibilità, ergonomia e sicurezza della manifattura 4.0”, in collegamento con Cim 4.0 di Torino. " Gli imprenditori l’hanno capito: per essere competitivi bisogna essere dinamici e, per farlo, si devono concepire le postazioni di lavoro come efficienti e sicure", spiegano gli organizzatori del seminario on-line.

Mercoledì 4 novembre salirà alla ribalta il Competence Center di Industria 4.0 Made di Milano, durante il webinar intitolato “Manutenzione 4.0: non più opzione, una necessità”. Il processo di trasformazione delle aziende di ogni settore richiede l’integrazione e la digitalizzazione dei processi core. Con l’adozione della sensoristica evoluta, è possibile reperire dati provenienti dalle macchine e, più in generale, dall’intero processo riguardo a numerosi parametri. Gli esperti di Made esporranno contenuti e casi concreti per spiegare cosa si può fare con questi dati per generare valore per le aziende e come si possano adottare soluzioni di manutenzione preventiva e manutenzione predittiva.