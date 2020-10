Numeri in crescita a Sanfrè: 35 i casi di Coronavirus

È di poco fa la comunicazione del sindaco Giovanni Pautasso al nostro giornale di un totale di 35 persone risultate positive al Coronavirus. Raggiunto al telefono spiega: "Ho ricevuto comunicazione dall'autorità sanitaria di questi nuovi casi. Su 3mila abitanti 35 contagiati è un dato per nulla confortante, la situazione è seria. Le persone in questione sono in discrete condizioni di salute e si trovano tutte in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni sotto il controllo dell'Asl Cn2. È fondamentale aumentare la soglia di attenzione e di responsabilità da parte di tutto il paese".