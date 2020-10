Ormea-Ceva: la corsa dei pullman scolastici salta due volte in una settimana

In Val Tanaro continua a non esserci pace per gli utenti dei traporti che segnalano nuovamente disservizi per quanto riguarda la tratta degli autobus Ormea-Ceva.

A riportare le segnalazioni di alcuni utenti è la pagina Facebook della "Ferrovia del Tanaro dove si legge: "Per la seconda volta in una settimana (lunedì 19 e venerdì 23 ottobre) è saltata la corsa del pullman degli studenti delle 6.55 da Ormea a Ceva per motivi ignoti. Comprendiamo le difficoltà di RT Piemonte che ha avuto mezzi danneggiati dall'alluvione, ma non riteniamo accettabile che in un paese civile il Trasporto Pubblico Locale, pagato con le imposte da tutti i contribuenti, sia da terzo mondo".

Un problema che, come sottolineano in molti nei commenti, non riguarda soltanto l'attuale periodo post alluvione.

Ancora nelle scorse settimane la popolazione valtanarina e alcune amministrazioni locali, viste le problematiche legate al distanziamento sociale sui mezzi pubblici per il contenimento del Covid-19, avevano fatto appello alle istituzioni, per l'attivazione di corse dei treni per gli studenti sulla linea Ormea-Ceva (utilizzata per il treno storico, ndr).

Purtroppo al momento l'appello della Val Tanaro, che attraverso un privato cittadino ha aperto una raccolta firme online, sembra essere caduto nel vuoto.