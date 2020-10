Annullato il raduno dei sostenitori di Coumboscuro

Il tradizionale incontro di metà autunno, che Coumboscuro Centre Prouvençal organizza al fine di radunare collaboratori e volontari che portano idee, forza e attuazione ai programmi annuali del Centro Provenzale, non avrà luogo.



Si tratta di una rinuncia importante, perché la due giorni prevista per il 2020 il 31 ottobre e 1 novembre prossimi, è momento di rendiconti e confronto per progetti culturali che hanno eco a livello europeo. La restrizione delle ultime direttive legate al codid19 ed al suo inasprimento attuale, ha fatto sì, che gli spostamenti dalla Francia diventassero quasi impossibili, come impossibile restare nelle predisposizioni adottate per i raduni affollati.



Domenica 1 novembre, è però confermata la S. Messa di suffragio di Sergio Arneodo, la cui dipartita cade il 30 ottobre del 2013. L’ora della funzione è prevista alle 9,30, con esecuzione di canti e liriche religiose di cui è stato autore lo stesso poeta di Coumboscuro. Un omaggio al “Magistre”, che ha stimolato la riscoperta della civiltà alpino provenzale, stimato in Italia ed all’estero.