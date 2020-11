Saluzzo, musei chiusi al pubblico ma aperti online

Come previsto dalle ultime disposizioni del Governo e della Regione per contenere l’epidemia di Covid 19, è stata disposta la chiusura al pubblico della biblioteca civica, dell’ Archivio storico del Comune e della rete “MuSa - Musei di Saluzzo” la sospensione dei servizi di apertura al pubblico degli Istituti e luoghi della cultura.

“Al momento ogni iniziativa all’interno della rassegna “Cultura da gustare” viene annullata – informano i gestori di Mu.Sa - in attesa che la situazione migliori per tutti. La bella notizia è che i Musei di Saluzzo rimangono aperti online e, in attesa di riaccogliere nuovamente i visitatori e riaprire le proprie sale, invitano a seguire i racconti delle bellezze che custodiscono sui canali social dedicati.

Nei mesi che verranno i MuSa cercheranno con mezzi e modalità nuove di tenere legami con i cittadini e turisti; MuSaKids ha creato un canale YouTube dove si potranno consultare materiali, contenuti didattici, proposte per laboratori e tante curiosità".

Iniziative e novità su facebook e instagram:. MuSa @MuseiSaluzzo, MusaKids @MuseiSaluzzoKids, Archivio storico della Città di Saluzzo @ArchivioStoricoSaluzzo, Biblioteca civica di Saluzzo @BibliotecaSaluzzo.