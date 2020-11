Monviso Solidale dà il benvenuto al suo nuovo CdA: riconfermati il presidente e il vice-presidente uscenti

Durante la seduta i componenti hanno avuto modo di iniziare a conoscersi e il Presidente Piola ha tenuto a ribadire come “ quest’organo agisca da sempre con un approccio collegiale, si lavora per il benessere dei cittadini e per proporre ogni giorno servizi e prestazioni efficaci e concrete agli oltre 16.000 utenti in carico ”.

Per quanto riguarda la vicepresidenza, Gianpiero Piola ha rivolto a tutti e quattro i consiglieri la proposta di ricoprire tale ruolo: Claudia Abburà, risultata la più votata in Assemblea, ha declinato l’invito, spiegando che riteneva che il lavoro portato avanti in questi anni da Paolo Peotta (vice presidente uscente) era stato svolto con passione e competenza e che proprio per la collegialità che caratterizza l’azione del Cda anche senza ricoprire la carica di vicepresidente era stato e sarà possibile lavorare bene per il territorio; Barbara Rostagno ha spiegato invece con schiettezza ed umiltà che trattandosi della sua prima esperienza da amministratore riteneva opportuno limitare la sua azione e il suo impegno al ruolo di consigliera. Infine Alessandaro Tribaudino ha anch’egli concordato con le valutazioni molto positive sull’ing. Peotta e declinato l’invito per motivi di carichi lavorativi. Con un parere unanime del CdA quindi il Presidente Piola ha riconfermato Paolo Peotta nel ruolo di vicepresidente: lo stesso Peotta si è detto onorato e pronto a continuare a svolgere questo ruolo con la medesima passione ed impegno.