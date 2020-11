“I Love Scienza”: oggi la maratona online per la Giornata Mondiale della Scienza

Il rapporto tra scienza e società, scienza e futuro, scienza e Covid-19. Oggi, 10 novembre 2020, un’intera giornata dedicata alla scienza, per riflettere e soprattutto celebrarla al meglio in occasione della sua Giornata Mondiale.

Quest’anno distanti a causa dell’emergenza Covid, ma non per questo non uniti. Ad aprire l’evento, questa mattina alle 11:00, il Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Organizzato dalla Fondazione De Sanctis, vedrà riuniti gli scienziati di tutto il mondo, con contributi accompagnati da letture di passi celebri tratti da opere di Einstein, Galileo, Curie, Levi-Montalcini, Newton, Fermi, Darwin e Copernico.

Per seguire l’interessante maratona collegarsi al sito: www.ilovescienza.org.