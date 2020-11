Mondovì: nipote accusata di estorsione e maltrattamenti dalla nonna 81enne

Si è svolta nei giorni scorsi l'udienza relativa al procedimento a carico di D.C.S. che la vedrebbe colpevole dei reati di estorsione aggravata e maltrattamenti nei confronti della nonna, deceduta prima della discussione.

Dalle dichiarazioni che la donna aveva reso ai Carabinieri il 6 novembre 2017, era emerso che la nipote fosse solita assumere un atteggiamento aggressivo quando le veniva negato il denaro richiesto. In particolare, a seguito della lettura dell’atto divenuto non ripetibile causa morte della denunciante, D.C.S. sarebbe arrivata al punto di puntare un coltello alla gola della nonna 81enne per estorcerle 44euro che le sarebbero stati negati.

Le due vivevano insieme dal 2011. La nonna in sede di denuncia aveva dichiarato di aver deciso di ospitare: la ragazza avrebbe trascorso un periodo in comunità in quanto orfana di madre dalla tenera età e priva della presenza costante del papà.

Durante l’udienza è stato sentito proprio il padre dell’imputata, nonché figlio della parte offesa, che ha ammesso di essere a conoscenza dell’atteggiamento aggressivo di D.C.S. ma che non immaginava nemmeno lontanamente la gravità della situazione a cui la madre sarebbe stata costretta.

Il p.m. Attilio Stea, titolare delle indagini, ha sottoposto l’imputata all’esame.

“Non ho mai minacciato mia nonna con un coltello. Non facevo uso di stupefacenti, fumavo sigarette a sua insaputa. Ultimamente soffriva di demenza e di depressione ma non prendeva farmaci perché non voleva essere curata” queste le parole di D.C.S.

L’udienza è stata rinviata al 2 dicembre per ascoltare l’ultimo teste, zio dell’imputata e altro figlio della parte offesa.