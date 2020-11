Lagnasco: riprende il servizio di recapito della spesa a domicilio

L’Amministrazione Comunale, grazie alla rinnovata collaborazione di alcuni volontari delle varie associazioni operanti in paese, Protezione Civile, Gruppo Alpini e Pro Loco, in sinergia con i commercianti, come già la scorsa primavera ha organizzato un servizio di consegna della spesa a domicilio dei beni di prima necessità. Il servizio è principalmente rivolto alle persone anziane e sole, ma anche ai sempre più numerosi compaesani in quarantena o isolamento, impossibilitati ad uscire per le spese nei negozi del paese.