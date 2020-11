La concessionaria Nuova Renauto di Cuneo presenta il marchio MICROCAR (VIDEO)

Le minicar sono sicure e pratiche; velocità è controllata a 45km orari per garantire la sicurezza dei conducenti e le quattro ruote eliminano il rischio di cadute.

Il miglior rapporto qualità-prezzo!

Perfetti in città, ideali per gite fuori porta, i quadricicli Microcar rappresentano il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato. Queste city car, pratiche e moderne sono l’ideale per chiunque voglia muoversi con intelligenza, liberamente e senza costrizioni. Questi veicoli offrono una sintesi perfetta in termini di stile, comfort, praticità e piacere di guida. Scopri un nuovo concetto, unico nel mondo i quadricicli leggeri. Profili aerodinamici, pannelli frontali ridisegnati, dimensioni compatte per un grande volume interno, i veicoli Microcar non mancano di stile. Rappresentano la migliore alternativa per circolare secondo i tuoi desideri, in città o in campagna.

Comode, maneggevoli e facili da guidare, hanno una gamma di opzioni e finiture che le trasformano in eleganti city car per spiriti avventurieri che non hanno paura di nulla.

Le Microcar sono ideali per chiunque abbia bisogno di una vettura affidabile, sempre pronta a portarli ovunque.





Guidabile a partire dai 14 anni

Maggiore sicurezza…

I ragazzi dai 14 anni e tutti gli adulti con patente AM possono guidare una Microcar!

Perché una minicar ti dà una grande sicurezza?

Le minicar sono sicure e pratiche. La velocità è controllata a 45km orari per garantire la sicurezza dei conducenti e le quattro ruote eliminano il rischio di cadute.





Stile

Stile e design con questa minicar urbana così facile da guidare!

Facile e comoda da guidare, i vostri figli impareranno a responsabilizzarsi e diventeranno indipendenti negli spostamenti.

Facile da parcheggiare

Consumi e costi di gestione ridotti!





