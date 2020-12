Auto si ribalta e distrugge palo della luce tra Monastero Dronero e Castelletto Busca

Incidente nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 160 tra Monastero Dronero e Castelletto Busca. Un'auto si sarebbe ribaltata su se stessa e cappottando avrebbe divelto un palo della luce.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 6 di oggi, martedì 1 dicembre. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo insieme ai volontari di Dronero per la messa in sicurezza del veicolo.



Gli occupanti, di cui non sono state fornite generalità e condizioni, sono stati presi in cura dall'equipe medico sanitario del 118.

In loco anche tecnici dell'Enel per la messa a punto e le perizie del danno al palo elettrico. Forze dell'ordine sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.