Dalle colline di Langhe e Roero fino ad Argentera... bianco risveglio in tutta la Granda

Disagi sulle strade, circolazione in tilt in diverse zone della provincia ma... che spettacolo.

Le immagini che arrivano mostrano paesaggi fiabeschi. Alcune sono quelle delle webcam della Provincia di Cuneo.

In alcune zone a ridosso dei rilievi gli accumuli al suolo superano abbondantemente i 30 centimetri. Continuerà a nevicare anche nelle prossime ore, ma i fenomeni sono in attenuazione con progressivo innalzamento della quota neve, al momento attorno ai 200-300 metri.

Zero termico in aumento fino a 1000-1200 m in serata. Sono previste raffiche forti o molto forti sui rilievi meridionali e sulle Langhe.