Si ribalta un camion carico di vitelli: chiusa la statale 20 tra Cavallermaggiore e Racconigi

Incidente sulla statale 20, chiusa in questo momento all'altezza di Cavallermaggiore, in direzione di Racconigi, per incidente stradale.

Un mezzo pesante carico di vitelli si è ribaltato occupando buona parte della sede stradale, probabilmente a causa del fondo sporco di neve.

Stanno procedendo al recupero del mezzo i vigili del fuoco di Cuneo, giunti sul posto con l'autogru, la squadra di permanenti di Saluzzo e i volontari di Racconigi.

Dalle 23 di ieri 1° dicembre, causa condizioni meteo, risulta chiusa la Torino-Savona, in entrambe le direzioni, dal casello di Niella Tanaro. La Polizia Stradale blocca l'ingresso. Al lavoro i mezzi spazzaneve. Gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso il sito della società Autostrada dei Fiori.

Vengono segnalate strade in pessime condizioni un po' ovunque e pesanti disagi alla circolazione in buona parte delle principali arterie della provincia, per mezzi pesanti intraversati, autovetture fuori strada e circolazione bloccata.

In particolare, ci arrivano segnalazioni di circolazione in tilt a Busca, Lesegno, a Fossano sulla rampa di accesso per il raccordo autostradale arrivando da Genola, così come tra Marene e Fossano per un bilico di traverso e sul Ponte del Sale a Borgo San Dalmazzo.