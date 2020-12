Auto fuori strada lungo la “Via dei Boschi”, a Saluzzo: ferito seriamente un 26enne

Incidente stradale, questa sera, lungo la strada provinciale 260, meglio conosciuta come la “Via dei boschi”, all’altezza del campo da golf di Castellar di Saluzzo.



Una Volkswagen Golf, con alla guida un 26enne saluzzese, è finita fuoristrada.



Scattato l’allarme, sul posto sono state fatte convergere le ambulanze del 118 da Saluzzo e Paesana, i Vigili del fuoco di Barge e i Carabinieri.



Il giovane conducente, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo, in codice giallo, di media gravità.



La circolazione ha subìto qualche rallentamento, per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione della vettura, gravemente danneggiata dopo il sinistro.