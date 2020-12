Ughetta Biancotto ricorda Lidia Brisca Menapace: "Una ragazza di 96 anni che amava raccontare la sua esperienza da partigiana"

Lidia Brisca Menapace, non ce l'ha fatta.



Il Covid 19 se l'è portata via, era ricoverata da pochi giorni ma la malattia ha preso il sopravvento.



Nata a Novara, nel 1924 aveva un temperamento gioioso, simpatico e molto comunicativo. Di famiglia antifascista era una ragazza di 96 anni che amava raccontare la sua esperienza da partigiana, la sua scelta e la sua vita dedicata agli altri.



"Noi abbiamo fatto la Resistenza per una convinzione personale e profonda, per un antifascismo che ci rendeva intollerabili le condizioni di vita nell'Italia di allora. Oggi quello che ci preoccupa di più è fare un lavoro di ricostruzione politica, sociale etica. Ma senza la presenza delle donne è reticente e falsa" queste erano le parole di Lidia Menapace.



Staffetta e partigiana, combattente sempre in prima linea a raccontare e a descrivere le sue sensazioni e i suoi momenti salienti della vita, empatica e solare sempre.



Amava la vita e i giovani e noi donne dell'ANPI l'abbiamo sempre apprezzata e rispettata come una grande "eroina".



Ex insegnante ed ex senatrice fino a pochi anni fa presentava i suoi scritti e i suoi libri e raggiungeva tutte le località in treno o con bus.



Abbiamo un ricordo bellissimo del suo intervento alla tradizionale fiaccolata del 24 aprile a Cuneo, davanti al Monumento della Resistenza o la sua presenza al campeggio resistente a Valloriate nell'agosto del 2013.



Instancabile, solare, generosa e comunicativa è riuscita a incantare i giovani sulle tematiche della Resistenza e sui diritti delle Donne.



Grazie Lidia per le tue Testimonianze e per quello che hai scritto. Il suo ultimo Libro "Io partigiana, la mia resistenza" non ha potuto venirlo a presentare qui ma noi lo leggeremo perché Lidia rimarrà sempre Giovane e nei nostri Cuori.



Ughetta Biancotto

presidente ANPI Prov CUNEO