Cuneo omaggia con un evento artistico il pittore Giuseppe Sacheri a 70 anni dalla scomparsa

"Poesia in Cornice" è il titolo di un nuovo evento artistico alla Galleria Arte+ di Cuneo inaugurato venerdì 4 dicembre. In esposizione con finalità artistica e commerciale sono esposte al pubblico una trentina di opere di artisti scomparsi che hanno operato tra l'800 e il '900 principalmente in Piemonte.



L'evento è dedicato al pittore Giuseppe Sacheri nato a Genova nel 1863. Famose e ricercate sono le sue eleganti marine che dipinge in riviera di levante soprattutto a Genova. Nel 1927 si trasferisce a Pianfei e continua la sua pittura fino al 1950 anno della scomparsa. Pittore affermato a livello nazionale, molte suo opere sono presenti in collezioni private e pubbliche.



In mostra oltre a Giuseppe Sacheri, saranno presentate al pubblico opere: Lidio Ajmone, Ego Bianchi, Giulio Boetto, Luigi Calderini, Marco Calderini, Lorenzo Delleani, Giuseppe Falchetti, Cesare Gheduzzi, Marco Lattes, Alessandro Lupo, Camillo Merlo, Metello Merlo, Matteo Olivero, Carlo Pittara, Giovani Battista Quadrone, Leonardo Roda, Anfrea Tavernier.



La mostra ad ingresso libero contingentato proseguirà fino a domenica 17 gennaio 2021, con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 15,00 alle 19,00 o su appuntamento al 338.47.71.798



In allegato, dipinto di Giuseppe Sacheri presente in mostra.