A causa di un incidente era stata chiusa in tarda mattinata la strada statale 28 del Colle di Nava al km 104,200, sul territorio del comune di Pornassio, nell'entroterra Imperia.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato coinvolto un mezzo pesante, caduto in una cunetta tra i tornanti.

Sul posto sono intervenuti: le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine per ripristinare la circolazione in piena sicurezza. La strada è stata riaperta poco dopo le 15.30.