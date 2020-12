Saluzzo festeggia le nozze d'oro delle sue coppie di residenti: "La vostra vita insieme è una speranza di felicità possibile"

Una festa virtuale, senza ricevimento e foto di gruppo in municipio. La pandemia in corso ha costretto il Comune di Saluzzo a sospendere nel 2020 la tradizione della celebrazione nella prestigiosa Sala rossa del Palazzo civico delle coppie che hanno raggiunto il traguardo di 50 anni di vita insieme.

Da quasi vent’anni, nel periodo pre-natalizio, i coniugi che festeggiano le «nozze d’oro» vengono invitati per un saluto e per la consegna di un omaggio. Regalo ed auguri, nei giorni scorsi, sono stati spediti via posta. «Quest’anno – scrive il sindaco Mauro Calderoni in una lettera recapitata agli sposi del 1970 – siete ben 50 coppie ad aver raggiunto lo straordinario traguardo dei 50 anni di vita insieme».