Da domani a Cuneo operativo il Drive through per l'esecuzione dei tamponi

Operativo da domani, martedì 15 dicembre, a Cuneo, il Drive through. E' stato allestito nel parcheggio dietro Villa S. Croce, vicino al campo di atletica.

Aprirà alle 13.45 e sarà attivo con orario 14-16 dal lunedi al venerdì.





Consentirà ai cuneesi di accedere in piena sicurezza all’esecuzione del tampone Covid 19, sul modello di quelli già attivi a Mondovì e Savigliano. Il Drive through, che avrà ingresso da via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e uscita lungo corso Francia, sarà operativo su prenotazione con un numero di slot proporzionale alle richieste. Gli accessi saranno contingentati e unicamente in automobile.