Code a Vernante, il sindaco: "Lavoriamo per mitigare l'impatto del traffico"

Riceviamo e pubblichiamo

***

Sarà di nuovo una domenica o un periodo di coda al semaforo di Vernante?

Ai tanti turisti e sciatori che la domenica e nelle giornate festive frequenteranno le piste da sci di Limone o la nostra Valle Grande e Palanfrè, ma soprattutto ai miei concittadini, vorrei comunicare alcune considerazioni in merito ai vari commenti sdegnati e stizziti di chi il giorno 8/12 u.s. si è trovato in coda al rientro serale fra Limone e Vernante a causa, così si dice, del semaforo.

Una delle priorità e degli obiettivi di questa amministrazione, fin da subito, è stata la mitigazione dell’impatto che il traffico sulla Strada Statale 20 genera nell’attraversamento dell’abitato di Vernante.

Le criticità della S.S. 20, che finalmente è di nuovo un’arteria internazionale e divide in due, anche in termini di residenti, il nostro abitato, sono molteplici: traffico intenso, incrocio con la Strada Provinciale, attraversamenti pedonali, innesti da e per il concentrico.

Disponiamo inoltre di un solo agente di Polizia Municipale e non abbiamo facoltà di nuove assunzioni. Negli anni abbiamo migliorato l’ingresso nord, sostituito l’impianto semaforico non più a norma, inserito un sistema di videosorveglianza che pensiamo a breve di potenziare.

Il tutto è stato condiviso e seguito da sopralluoghi con vertici di ANAS e in dialogo costante con la Prefettura.

A nostre spese abbiamo inoltre realizzato uno studio sui flussi del traffico in periodi di maggiore intensità e ci siamo convenzionati con il comune di Robilante per mettere in atto un interscambio dei Vigili.

Non siamo fautori di grandi infrastrutture, come qualcuno potrebbe pensare, e non abbiamo quindi intenzione di ipotizzare una circonvallazione o un tunnel che attraversi l’abitato.

Ci piace pensare che chi frequenta la Valle Vermenagna possa vedere Vernante e, perché no, fermarsi a visitarlo.

Pensiamo, o meglio programmiamo, ipotesi di mitigazione del traffico con opere assolutamente necessarie che creino meno disservizi agli automobilisti, ma soprattutto puntiamo alla sicurezza di chi quella strada la deve attraversare, siano essi pedoni o veicoli.

Per i motivi di cui sopra, non possiamo garantire al momento un presidio costante della zona più sensibile e nell’orario di rientro.

Nel concreto, cosa abbiamo già fatto e faremo:

- il semaforo, alle 16.00 delle giornate festive, ed era così già il giorno 08/12 u.s., verrà impostato alla funzione di giallo lampeggiante. Questa condizione tuttavia non eliminerà del tutto la coda, perché ci sono altri fattori sopra indicati che rallenteranno comunque il transito.

- abbiamo avuto conferma che già nel tardo autunno 2026 inizieranno i lavori per la realizzazione della rotonda lato Sud (verso Limone) e ci è stata confermata con un progetto di fattibilità la volontà da parte di ANAS di realizzare una seconda rotonda all’ingresso Nord.

Confido inoltre, come nel passato, in un sussidio da parte delle forze dell’ordine per agevolare lo scorrimento del traffico, ma, ribadisco, prioritariamente per garantire la sicurezza di tutti.

Se mi consentite un’ultima riflessione, le strade dei concentri, anche quando trattasi di strade statali internazionali, dovrebbero essere da tutti percorse a velocità ancora più limitate rispetto ai divieti; potremmo così gustare maggiormente il paesaggio, ma soprattutto tutelare la sicurezza di tutti.

Un abbraccio e un saluto a tutti.

Il sindaco

Gian Piero Dalmasso