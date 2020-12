L'appello del Sacra Famiglia di Mondovì: "Aiutateci a garantire la sopravvivenza della struttura"

Il Natale si avvicina e dal presidente della Sacra Famiglia di Mondovì, Diego Bottero, arriva un appello, rivolto a tutti i monregalesi che ne hanno la possibilità, per salvare la struttura e garantirne la sopravvivenza, messa a dura prova dall'emergenza sanitaria.

"In questi giorni che ci separano dal Natale, mi voglio rivolgere tutti gli imprenditori del monregalese, a chi detiene patrimoni importanti, a chi vive una vita agiata, a chi è affermato e affermato in questa società"- scrive Bottero - "Vi invito a pensare ai nostri anziani del Sacra Famiglia. Se potete, offrite un contributo alla nostra casa di riposo per la sua Sopravvivenza, per ridare un futuro a questa istituzione, per garantire la continuità di un servizio prezioso. Aiutateci, non per beneficenza, ma per senso del dovere e condivisione. Non permettete che siano sempre gli ultimi e gli indifesi a pagare il prezzo più alto di una crisi senza precedenti. In cambio non possiamo darvi nulla, ma solo la possibilità di sognare una società diversa, per noi e per chi verrà dopo di noi".

E' possibile sostenere la casa di riposo "Sacra Famiglia" di via Ortigara 4/6 con una donazione diretta al seguente

IBAN: IT05 G084 5046 4810 0000 0005 368

Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù, filiale di Mondovì Altipiano