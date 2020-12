A Beinette scende il numero di positivi al Covid. Il sindaco Busciglio: "Non abbassiamo la guardia, ricordiamo che il virus continua a circolare"

Il consiglio comunale di Beinette, tenutosi in video collegamento ieri, mercoledì 16 dicembre, è stato occasione per fare il punto sull'emergenza sanitaria in paese e sui buoni spesa alimentari per le famiglie in difficoltà.

Al momento sul territorio comunale risultano 15 persone positive al Covid-19. La curva dei contagi in paese è scesa, rispetto ai dati del mese precedente ma il sindaco, Lorenzo Busciglio invita tutti a non abbassare la guardia: "Faccio appello a tutti i cittadini, cerchiamo di limitare gli spostamenti a quelli realmente necessari e a evitare situazioni di assembramento negli spazi chiusi. Ricordiamo che il virus continua a circolare, registrando ancora un preoccupante tasso di mortalità. Dal comportamento di ognuno di noi dipende la possibilità di evitare una terza ondata nei mesi peggiori dell'anno (gennaio e febbraio) dal punto di vista epidemiologico".

BUONI SPESA ALIMENTARI

Per dare sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà, a causa dell'emergenza sanitaria, è stata disposta la distribuzione di buoni spesa alimentari, in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, che raccoglierà le domande e alla Protezione Civile che si occuperà della distribuzione.

Gli importi assegnati saranno settimanali e una prima tranche è già prevista prima di Natale. I buoni saranno utilizzabili negli esercizi commerciali del comune che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi e il cui elenco sarà pubblicato e aggiornato sul sito comunale.

Per conoscere tutte le informazioni, i requisiti e presentare domanda è possibile consultare il sito del comune di Beinette.

"Colgo l'occasione per rivolgere alla Protezione Civile e alla Croce Rossa un sincero grazie da parte di tutta l'amministrazione e dei cittadini" - ha aggiunto il sindaco - "Grazie per tutto il lavoro e l'aiuto che avete dato e continuate a dare al paese".