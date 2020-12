Busca, un'area-gioco coperta all’esterno dell'asilo di via Pes di Villamarina

Grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, in seguito alla partecipazione ad un bando, è stara realizzata una nuova area-gioco coperta all’esterno dell’edificio della scuola statale dell’infanzia, in via Pes di Villamarina. Sotto il nuovo porticato sono disegnate a terra una mini pista di “atletica”, una grande scacchiera e il gioco della campana.



"Si tratta - dicono il sindaco, Marco Gallo, e il dirigente scolastico, Davide Martini - di un intervento prezioso per migliorare gli spazi e l’organizzazione della didattica, per la realizzazione del quale siamo grati alla Fondazione".



Il progetto e il coordinamento dei lavori è stato seguito dall’ufficio tecnico comunale