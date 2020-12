La lettera di un papà alla scuola Nuto Revelli di Cuneo: "Eravamo in isolamento per il Covid, ma la nostra bimba è rimasta al passo con i compagni grazie alla DAD"

In questo periodo nel quale le critiche verso le istituzioni, accusate di aver organizzato male e tardivamente gli interventi o di non averli proprio programmati, si susseguono con un sentimento misto a rabbia e rassegnazione, volevamo segnalare un esempio di efficienza dai noi vissuto nella scuola primaria “Nuto Revelli”. Siamo stati in isolamento fiduciario per aver contratto il virus COVID 19; la nostra bimba tuttavia ha potuto usufruire di lezioni a distanza che le hanno permesso di stare collegata e in contatto sia con i compagni che con le docenti e non restare indietro con il programma scolastico; ringraziamo per tale motivo sia la dirigente scolastica e la commissione COVID dell’Istituto comprensivo per l’organizzazione sia, e soprattutto, le docenti alle quali è stato richiesto grande sforzo per riuscire a svolgere contemporaneamente le lezioni in presenza e on-line riuscendo a mantenere alto il livello e l’attenzione della classe.

I genitori di C.A.