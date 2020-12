100 milioni nel 2021 ai territori colpiti dall'alluvione, Gribaudo: "Le cose serie non si annuciano, ma si fanno"

Stanzianti 100 milioni per il 2021 a seguito dei danni della recente alluvione di inizio ottobre. La somma per i territori colpiti dai fenomeni alluvionali il 2 e il 3 ottobre è arrivata con voto unanime nella notte che ha approvato l'emendamento in commissione bilancio.

Lo annuncia poco prima delle 3 di notte la deputata del Partito Democratico Chiara Gribaudo attraverso un lungo post su Facebook.

"Per il 2021 verranno stanziati 100 milioni di euro per gli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza negli anni 2019/20. - scrive Gribaudo - I soldi vanno a beneficio della Regione Piemonte che dovrà ragguagliare le richieste al Dipartimento della Protezione civile. Ovviamente essendo una parlamentare di maggioranza ho lavorato fino in fondo in silenzio e in forte dialogo con i ministeri (oltre che con i miei colleghi in modo particolare con Enrico) perchè le cose serie non si annunciano ma si fanno."

"L’emendamento assorbe la mia proposta e della collega Chiara Gribaudo in materia di danni causati dagli eventi alluvionali - spiega invece il deputato Dem ossolano Enrico Borghi.



"Per il 2021 - aggiunge Borghi - vengono stanziati 100 milioni per gli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza negli anni 2019-2020 e ovviamente anche la Regione Piemonte beneficerà di questi fondi in ragione delle istanze che verranno avanzate dalla Giunta regionale al Dipartimento della Protezione civile. Ho espresso in sede di intervento in aula il ringraziamento a tutte le forze politiche. Penso sia stata scritta una bella pagina di impegno parlamentare, dando risposte concrete ai territori colpiti’’.

Mentre la deputata borgarina Chiara Gribaudo nel suo post si toglie qualche "sassolino" rispetto alle critiche dei giorni scorsi arrivate da più sponde politiche: "Di annunci ne abbiamo sentiti tanti addirittura dal capitan Salvini che ha riempito le pagine dei giornali di Cuneo con emendamenti che nemmeno poi sono entrati nel fascicolo di quelli che in questi giorni (e notti) stiamo votando come ho fatto rilevare e sono stata tacciata di “tecnicismi” e naturalmente insultata ma era sostanza, non tecnica, come sostanza vera è quella che ora noi qui portiamo a casa. Con il lavoro serio, costante e continuo, nel cuore della notte di un sabato sera si vota un emendamento che rende giustizia a quella “fatica”. Con buona pace di chi preferisce la propaganda di bassa lega.”